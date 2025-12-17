Viaggiatori nel mirino dei hacker

Uno studio condotto dalla società di cybersecurity NordVPN e dall’app eSIM per viaggiatori Saily ha rilevato un aumento delle violazioni dei dati e dei furti di punti fedeltà che colpiscono i principali operatori del settore viaggi. La ricerca mostra come i dati dei clienti di compagnie aeree e catene alberghiere siano stati compromessi e messi in vendita sui forum del dark web, esponendo milioni di viaggiatori al rischio di furto d’identità e di perdite finanziarie.

Con l’avvicinarsi del picco dei viaggi nel periodo natalizio, gli esperti di cybersecurity avvertono che milioni di viaggiatori che si sposteranno in aereo per le feste potrebbero non sapere che i loro account fedeltà sono già stati compromessi. Le compagnie aeree come American Airlines, Southwest, Emirates, United, Alaska e Delta sono state tra le più nominate nei forum del dark web, rappresentando oltre il 54% di tutte le discussioni relative ai crimini informatici nel settore aereo.

I criminali informatici ottengono i dati degli account fedeltà attraverso diversi metodi, tra cui truffe di phishing che spingono gli utenti a rivelare le proprie credenziali, violazioni dei dati che compromettono i database dei clienti e attacchi di credential stuffing basati sul riutilizzo delle stesse password su più servizi. Una volta dentro un account, i truffatori possono sfruttare rapidamente i punti fedeltà per prenotare voli o soggiorni in hotel da rivendere, convertirli in buoni regalo oppure trasferirli su altri account.

Anche il settore dell’ospitalità è tra i più ambiti sul dark web, con i programmi fedeltà degli hotel tra gli obiettivi preferiti dei criminali. Le principali catene internazionali, come Marriott, Hilton, IHG e Accor, sono spesso oggetto di discussione nei forum della darknet in relazione a fughe di dati, truffe e servizi di credential stuffing di tipo B4U.

Per proteggersi, gli esperti consigliano di utilizzare password complesse e uniche per ogni account e di attivare l’autenticazione a più fattori. anche importante controllare periodicamente la cronologia degli accessi a un account fedeltà e cambiare immediatamente le password in caso di attività sospette. Inoltre, è consigliabile utilizzare una eSIM quando si viaggia per ridurre al minimo i rischi e attivare gli avvisi per riscatti di punti insoliti.