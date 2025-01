Viaggiare senza una lista di dieci cose da fare: ecco perché il segreto del vero viaggiatore non è ridurre il viaggio a compiti da completare.

Il viaggio non dovrebbe essere ridotto a una lista di dieci punti da seguire. Secondo Caterina Finelli, nomade digitale e creatrice del podcast “Viaggio a 1.5x”, il vero viaggio consiste nel collezionare esperienze uniche e ricordi personali, lasciandosi andare alla spontaneità. Caterina condivide il suo percorso, dalla pianificazione al viaggio vero e proprio, invitando i suoi ascoltatori a vivere ogni momento.

Un luogo simbolico di questo viaggio è il Jardim Botanico di Rio de Janeiro, un paradiso per gli amanti della natura, che ospita una varietà di piante esotiche e locali. Fondato nel 1808, è un luogo ideale per conoscere l’ecosistema della foresta pluviale atlantica, rappresentando una tappa obbligata per chi cerca tranquillità. Al contrario, le favelas di Rio offrono una visione complessa della città. Questi quartieri, nati alla fine del XIX secolo, riflettono le disuguaglianze sociali e la povertà, ma sono anche centri di vivacità culturale, dove la musica e l’identità comunitaria prosperano nonostante le difficoltà. Le favelas mostrano sia il lato oscuro della criminalità sia la capacità di resistenza delle comunità, che sviluppano iniziative culturali e sociali.

Florianopolis, sull’isola di Santa Catarina, rappresenta un altro aspetto del viaggio. Conosciuta per i suoi scenari naturali e la qualità della vita, l’isola ha una storia ricca di influenze indigene e coloniali. Le sue spiagge, come Joaquina e Campeche, attraggono visitatori per la bellezza e l’attività ricreativa. La cucina di Florianopolis, con piatti come la sequência de camarão, riflette la fusione di tradizioni diverse, rendendo l’esperienza culinaria unica.

Le feste a Rio, specialmente durante il Carnevale, incapsulano l’energia e la vitalità della città. Cominciano presto al mattino per approfittare del clima tropicale e seguono la cultura del “pulo do gato”, una celebrazione che dura tutto il giorno. Le tradizioni sociali, come l’incontro degli sguardi, aggiungono un ulteriore livello di interazione durante queste celebrazioni.

In sintesi, il viaggio è un’opportunità per immergersi in esperienze spontane e culturali, che arricchiscono la vita con ricordi e avventure uniche.