Viaggiare nel Regno Unito: ETA

Per viaggiare nel Regno Unito è obbligatorio ottenere l’ETA, un’autorizzazione digitale necessaria anche per i cittadini italiani. L’ETA è un documento digitale che permette di viaggiare in uno specifico paese e non è richiesto da tutti i paesi, ma è necessario per chi vuole recarsi nel Regno Unito o in altre località come gli Stati Uniti d’America e l’Australia.

La richiesta di ETA può essere effettuata online tramite l’app UK ETA App o attraverso il sito ufficiale del Governo del Regno Unito. Per effettuare la richiesta, occorre scattare una foto del passaporto o caricarla dal proprio dispositivo, effettuare una scansione del proprio volto e rispondere a delle domande. Il passaporto deve essere lo stesso che viene utilizzato per viaggiare nel Regno Unito.

Il costo dell’ETA è di 16 sterline e viene modificato periodicamente. Oltre all’ETA, per viaggiare nel Regno Unito è necessario un passaporto in corso di validità e che resta valido per tutto il tempo di permanenza nel Paese. La carta d’identità non è più sufficiente. Non vi è obbligo di stipulare un’assicurazione viaggio, anche se è consigliabile sottoscriverne una polizza sanitaria.

Chi deve richiedere l’ETA prima di recarsi a Londra? La necessità dipende dalla nazionalità e dal motivo per cui ci si reca nel Regno Unito. L’ETA è il documento richiesto a tutti i cittadini provenienti dall’Europa e, quindi, anche dall’Italia. Non c’è bisogno dell’ETA se si possiede il passaporto britannico o irlandese o se si possiede un visto per il Regno Unito. Ogni viaggiatore che si reca nel Regno Unito ha bisogno dell’ETA, anche per i bambini e i neonati. Se si viaggia in gruppo, ogni persona ha bisogno del suo ETA personale.