Viaggiare in treno: comfort e sostenibilità per un’esperienza unica

Nel 2023, il trasporto ferroviario in Europa ha registrato una crescita significativa, con 429 chilometri percorsi, il che rappresenta un record storicamente alto. Il treno è diventato un simbolo di turismo consapevole e sostenibile, apprezzato tanto in Italia quanto all’estero. L’Italia si trova al terzo posto per chilometri percorsi, con 800 milioni di chilometri nel 2023. Le compagnie ferroviarie italiane, come Italo e Trenitalia, offrono servizi più accessibili e confortevoli.

Il treno si distingue per la sua sostenibilità ambientale, emettendo meno inquinanti rispetto ad aerei e auto. Inoltre, offre comfort durante il viaggio, consentendo ai passeggeri di leggere, ascoltare musica o lavorare al computer. L’aumento dei viaggiatori è anche legato al fenomeno dello “Slow Tourism”, che spinge le persone a scegliere destinazioni più vicine con un approccio più rilassato. La Germania guida la classifica europea con 2,7 miliardi di chilometri percorsi, seguita da Francia e Italia, dove nel 2023 il numero di passeggeri è aumentato del 12% rispetto all’anno precedente, grazie anche a investimenti pubblici per migliorare il servizio ferroviario.

Le tecnologie e gli investimenti hanno modernizzato il settore, con lo sviluppo dei treni ad alta velocità che consentono di collegare rapidamente le città. La disponibilità di biglietti a prezzi competitivi e il rilancio di treni notturni, come il Nightjet, ha incrementato ulteriormente il numero di passeggeri. I servizi offerti, come cabine private e Wi-Fi, sono ulteriori incentivi per scegliere di viaggiare in treno. Diverse compagnie, tra cui Italo, propongono tariffe speciali per studenti, anziani e famiglie, rendendo i viaggi più accessibili.

L’Unione Europea supporta progetti per promuovere il trasporto ferroviario, come lo sviluppo di infrastrutture ad alta velocità e il programma “DiscoverEU” per incentivare i giovani a viaggiare in treno. Oggi è possibile vivere esperienze uniche con treni panoramici, e il treno è tornato a essere una scelta privilegiata per pendolari e turisti. La combinazione di comfort, convenienza e sostenibilità fa del treno un’opzione sempre più allettante per il futuro della mobilità in Europa.