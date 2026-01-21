Viaggiare in Italia

8.6 C
Il viaggiatore italiano sta cambiando il proprio modo di viaggiare, secondo un’elaborazione di Vamonos-Vacanze.it su dati interni e fonti ISTAT, EUROSTAT e UNWTO. Sono stati individuati sei profili principali: il Rigenerativo, che viaggia per rallentare e ritrovare l’equilibrio, l’Esploratore Consapevole, che cerca cultura e autenticità, il Sociale, che parte per conoscere persone e condividere esperienze, il Rinascente, che usa il viaggio come strumento di ripartenza, il Comfort Seeker, che vuole viaggiare senza stress, e l’Ibrido, che combina più motivazioni.

Il viaggiatore sociale è aumentato del 21% rispetto al 2025, seguito dal viaggiatore rigenerativo con un aumento del 18% e dal viaggiatore rinascente con una crescita del 15%. Inoltre, il 72% degli italiani sceglie il viaggio in base allo stato emotivo, non alla destinazione, e il 64% dichiara che il viaggio serve a “staccare mentalmente”, non solo a riposare. Il 58% considera il viaggio una forma di benessere personale.

Il 55% considera il viaggio un mezzo per ritrovare equilibrio emotivo, il 47% dichiara di viaggiare per “uscire da una fase di stallo personale” e il 39% spera che il viaggio favorisca nuove relazioni significative. Il 68% preferisce partire da solo ma viaggiare in gruppo, il 62% sceglie gruppi omogenei per età e interessi e il 57% considera il group leader un elemento rassicurante.

I viaggi di gruppo organizzati rispondono perfettamente a questa pluralità di “personalità”, consentendo di partire da soli, ma non sentirsi soli, di scegliere una meta senza rinunciare alla dimensione umana e di vivere un’esperienza strutturata, ma mai rigida. Il viaggiatore italiano non è più definito dalla meta, ma da motivazioni, valori e fase di vita. Il viaggio diventa uno strumento identitario, capace di rispondere a bisogni emotivi, relazionali e personali.

