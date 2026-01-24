12 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Viaggi

Viaggiare in Italia low cost

Da stranotizie
Viaggiare in Italia low cost

Le serie TV possono influenzare l’immaginario collettivo in modi sorprendenti, anche nel settore del turismo. Un esempio recente è il boom di prenotazioni nelle strutture religiose, come monasteri e conventi, dopo che un episodio della serie “Emily in Paris” ha mostrato i protagonisti che passano una notte in una struttura religiosa a Roma.

Questa tendenza è stata analizzata da un articolo del Times, che ha evidenziato come le strutture religiose offrano ai turisti un’alternativa economica e autentica rispetto agli alberghi tradizionali. I turisti possono trovare strutture religiose che offrono prezzi bassi, centralità, pulizia e sicurezza, il che le rende una scelta attraente per coppie mature e viaggiatori solitari.

Il successo di questo tipo di soggiorno denota un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori, che sempre più spesso cercano esperienze sostenibili e attente alle scelte etiche. Molti enti religiosi si autofinanziano attraverso il turismo e utilizzano i ricavi per finanziare iniziative benefiche e di solidarietà, il che può essere un fattore importante nella scelta dei viaggiatori.

In Italia, ci sono circa 3.000 strutture ricettive di carattere religioso, che ospitano ogni anno circa 6 milioni di turisti. I prezzi variano in base alla posizione e alla stagionalità, ma il prezzo medio di una camera singola si aggira intorno ai 50-60 euro a notte. Le foresterie e le Case per Ferie si trovano spesso in posizione centrale e sono ben collegate con i mezzi pubblici, il che le rende una scelta conveniente per i turisti.

Articolo precedente
Carnevale brasiliano a Torino
Articolo successivo
Animali umani in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.