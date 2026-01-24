Viaggiare in Italia low cost

Le serie TV possono influenzare l’immaginario collettivo in modi sorprendenti, anche nel settore del turismo. Un esempio recente è il boom di prenotazioni nelle strutture religiose, come monasteri e conventi, dopo che un episodio della serie “Emily in Paris” ha mostrato i protagonisti che passano una notte in una struttura religiosa a Roma.

Questa tendenza è stata analizzata da un articolo del Times, che ha evidenziato come le strutture religiose offrano ai turisti un’alternativa economica e autentica rispetto agli alberghi tradizionali. I turisti possono trovare strutture religiose che offrono prezzi bassi, centralità, pulizia e sicurezza, il che le rende una scelta attraente per coppie mature e viaggiatori solitari.

Il successo di questo tipo di soggiorno denota un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori, che sempre più spesso cercano esperienze sostenibili e attente alle scelte etiche. Molti enti religiosi si autofinanziano attraverso il turismo e utilizzano i ricavi per finanziare iniziative benefiche e di solidarietà, il che può essere un fattore importante nella scelta dei viaggiatori.

In Italia, ci sono circa 3.000 strutture ricettive di carattere religioso, che ospitano ogni anno circa 6 milioni di turisti. I prezzi variano in base alla posizione e alla stagionalità, ma il prezzo medio di una camera singola si aggira intorno ai 50-60 euro a notte. Le foresterie e le Case per Ferie si trovano spesso in posizione centrale e sono ben collegate con i mezzi pubblici, il che le rende una scelta conveniente per i turisti.