Viaggiare in aereo con animali domestici in Italia: novità 2023

Cani e gatti di qualsiasi dimensione possono ora viaggiare in aereo con i loro padroni in cabina, evitando così l’esperienza stressante della stiva pressurizzata. Questa nuova normativa, approvata dall’Enac dopo una proposta del Ministero dei Trasporti, permette anche ai cani che superano i 10 kg di viaggiare a fianco dei loro proprietari.

Fino ad ora, gli animali di peso superiore ai 7-10 kg dovevano essere trasportati in stiva, un’esperienza spesso traumatica per loro. Questo cambiamento si applica solo ai voli nazionali, mentre sui voli internazionali rimane la procedura di stiva. Si stima che molti proprietari ricorressero a sedativi o evitassero di volare con il loro animale per risparmiargli il trauma di un ambiente sconosciuto e rumoroso.

Con la nuova normativa, approvata su richiesta delle associazioni di categoria, i cani di grande taglia possono ora viaggiare in cabina. Il Presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, ha sottolineato che si tratta di un cambiamento culturale.

Le regole aggiornate prevedono che gli animali possano sistemarsi in cabina, a terra o, se disponibile, sui sedili di fianco al finestrino, ma mai vicino alle uscite d’emergenza. Dovranno essere sistemati all’interno di un trasportino assicurato con cinture specifiche. Inoltre, verrà creata una zona di cuscinetto per proteggere i passeggeri allergici o con altre esigenze.

Queste nuove indicazioni sono facoltative e spetterà alle varie compagnie aeree decidere se adottarle e a quali costi, incluso un eventuale sovrapprezzo per il viaggio in cabina con animali.