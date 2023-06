Viaggiare gratis con il cane in treno quest’estate si può: ecco come fare

Con Trenitalia è possibile viaggiare gratis con il proprio cane quest’estate, scopri come ottenere questa agevolazione.

Con l’estate arriva il momento di ferie e viaggi da fare in compagnia, in solitaria o con il proprio amico a quattro zampe. Se in un primo luogo può essere difficile trovare soluzioni economiche che permettano di viaggiare con il proprio in cane sui mezzi di trasporto pubblici, in soccorso arriva un’iniziativa portata avanti da Trenitalia.

Come viaggiare in treno con il proprio cane: la Summer Experience 2023

Proprio da Trenitalia nasce un’iniziativa che agevola il viaggio in treno per chi non vuole lasciare a casa il proprio amico a quattro zampe. Un’attenzione verso gli animali che permette alle famiglia di organizzare un viaggio in tranquillità.

Si chiama Summer Experience 2023 e permette a chi sceglie di viaggiare con Trenitalia, di portare a bordo il proprio cane a costo zero fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre sugli Intercity. A confermare la notizia è il Polo Passeggeri di Trenitalia, una novità da non perdere per chi vuole portare in viaggio il proprio cane. Per quest’anno, la novità non comprende solo il viaggio gratuito dell’animale, ma anche da una particolare offerta dedicata ai treni Regionali che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ovvero ai viaggi illimitati per 3 giorni a 29€ o 5 giorni a 49€, e consente di portare a bordo tutte le volte che si vuole il proprio amico a quattro zampe di media o grossa taglia. Ovviamente bisogna rispettare le sempre le regole generali, ossia tenere il cane al guinzaglio e con museruola. Gli animali di piccola taglia, invece, devono essere portati con il trasportino, che deve essere di dimensioni massime 70x30x50.

Una volta scelto l’itinerario è possibile comprare il biglietto sui canali di vendita di Trenitalia, come self-service, oppure presso la biglietteria della stazione, o attraverso agenzie di viaggio abilitate. L’acquisto online si può fare tramite il sito Trenitalia.com o tramite l’applicazione ufficiale, in modo molto semplice basta selezionare il viaggio con il proprio cane al momento dell’acquisto. Essenziale, oltre alle regole generali di viaggio, è importante portare sempre con sé un documento che certifica l’iscrizione all’anagrafe del quattro zampe o il loro passaporto.