Viaggiare con il cane: consigli per un’avventura sicura

Negli ultimi anni, il fenomeno di viaggiare con gli animali domestici ha guadagnato sempre più popolarità. Infatti, oltre il 50% degli italiani sceglie di portare il proprio cane in vacanza.

Tuttavia, una quota simile di persone ha dichiarato di non farlo a causa di difficoltà organizzative. Per comprendere meglio come pianificare un viaggio adatto ai nostri amici a quattro zampe, abbiamo intervistato la veterinaria Valentina Ingrassia. Durante la conversazione, sono emersi diversi aspetti importanti per garantire il benessere degli animali durante le ferie.

La dottoressa ha sottolineato l’importanza di preparare una valigia per il cane che includa non solo cibo e acqua, ma anche giocattoli e oggetti familiari per rendere l’esperienza meno stressante. È fondamentale prenotare strutture pet-friendly e informarsi sulle regole di ingresso per gli animali nei vari luoghi di villeggiatura. Inoltre, è consigliato portare con sé i documenti sanitari del cane, come il libretto delle vaccinazioni.

Ingrassia ha anche evidenziato che è utile rendere il viaggio il più confortevole possibile per il cane, evitando spostamenti troppo lunghi senza pause adeguate. È essenziale monitorare il comportamento dell’animale durante il percorso e mantenere sempre una routine per le sue esigenze quotidiane.

Infine, la veterinaria ha rimarcato l’importanza di pianificare attività che possano coinvolgere anche i cani, in modo da creare un’esperienza gratificante per tutta la famiglia. Con i giusti accorgimenti, viaggiare con il proprio cane può rivelarsi un’avventura piacevole e memorabile.