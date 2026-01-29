9.1 C
Viaggiare a Istanbul

Viaggiare a Istanbul

Ogni giorno, sul ponte di Galata a Istanbul, si possono vedere numerosi pescatori che pescano semplicemente per piacere. Nonostante il traffico rumoroso della città, sembrano non essere disturbati e si godono la luce ambrata che accarezza il Bosforo e il suono del muezzin.

In questo periodo dell’anno, le mete turistiche si svuotano e i luoghi tornano a respirare, offrendo uno spazio sospeso e poco instagrammabile, ma proprio per questo prezioso. Il viaggio non è più evasione, ma qualità dello stare.

Il benessere non è una meta da raggiungere, né una performance da esibire, ma una forma di attenzione e di abitare il tempo. Non si misura in chilometri percorsi, ma nel riconoscere il ritmo umano. Una passeggiata senza fretta, un pomeriggio a caso, il silenzio non va riempito a tutti i costi.

Viaggiare in questa stagione significa regalarsi un momento di cura, scoprire luoghi come le vie di Parma, i borghi nascosti della Liguria, le terme minori, e scoprire un tavolo d’angolo in trattoria. Luoghi che non chiedono di essere consumati, ma vissuti.

Anche a Milano, abitare il tempo non significa fuggire dalle città, ma imparare a guardarle di nuovo, rinunciare al pilota automatico, accettare di perdersi, collezionare storie, invece che indirizzi. Il tempo dedicato alla cura di sé diventa esperienza profonda, immersione. Il vero ben-essere è strappare al quotidiano quella parte di tempo che ci fa sentire umani. Perché il tempo, quando lo si abita davvero, smette di scorrere contro di noi. E torna, finalmente, ad avere un senso.

