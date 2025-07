Viaggia in treno con il tuo cane: promozione estiva 2023

Negli ultimi anni, la possibilità di viaggiare con gli animali domestici ha guadagnato sempre più attenzione, rendendo gli spostamenti più inclusivi per le famiglie. Trenitalia lancia una nuova iniziativa per facilitare il trasporto di cani e altri piccoli animali a bordo dei treni.

Fino al 15 settembre 2025, i proprietari possono portare i loro amici a quattro zampe gratuitamente sui treni a media e lunga percorrenza, come Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Questa iniziativa è studiata per rendere i viaggi estivi più agevoli, evitando costi aggiuntivi e disagi.

I cani di qualsiasi dimensione possono viaggiare senza costi, a condizione che siano accompagnati da un guinzaglio e da una museruola. È necessario selezionare l’opzione “Viaggia con il tuo cane” durante l’acquisto del biglietto. Sebbene la promozione sia gratuita, è obbligatorio emettere un biglietto per l’animale per evitare sanzioni.

Per gli animali di piccola taglia, come gatti e cani di ridotte dimensioni, il trasporto è sempre gratuito, a patto che siano contenuti in un trasportino di dimensioni massime 70 x 30 x 50 cm. Sui treni regionali, invece, i cani di grossa taglia possono salire a bordo acquistando un biglietto con uno sconto del 50%, rispettando le stesse norme di guinzaglio e museruola.

È importante portare con sé il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario, mentre per i passeggeri stranieri è valido il passaporto dell’animale. Alcuni spazi, come il livello Premium e le aree dedicate al silenzio, rimangono inaccessibili ai cani di taglia grande. A bordo di cuccette e vagoni letto è consentito il trasporto di fino a due cani, con l’acquisto dell’intero compartimento. Dopo la promozione, le tariffe di viaggio per gli animali torneranno sui prezzi consueti.