Viaggia in Piemonte: scopri i sapori da non perdere

Nel panorama dei viaggi, la gastronomia gioca un ruolo sempre più incrementante nella scelta delle destinazioni. Un recente studio dell’Osservatorio Telepass, frutto della collaborazione tra Moveo, Seed Digital e Change Media, ha analizzato le tendenze riguardanti il turismo enogastronomico in Italia.

Il report ha rivelato che sempre più viaggiatori si orientano verso destinazioni gastronomiche specifiche, soprattutto per assaporare piatti tipici e poi ricercarne le ricette al ritorno a casa. In questo contesto, il Piemonte emerge come una delle regioni più ricercate, grazie alla sua variegata offerta culinaria.

Le ricette piemontesi più gettonate includono il vitello tonnato, con oltre 60.000 ricerche mensili, seguito dalla bagna càuda e dall’insalata russa. Interesse crescente si registra anche per i marron glacé, il brasato di bue al Barolo e il dolce al cioccolato e amaretti, il bonet.

Non si tratta tuttavia solo di curiosità gastronomica; la ricerca di queste ricette è spesso legata a pianificare visite in Piemonte o a rivivere i sapori delle esperienze culinarie. Nel 2024, le ricerche online riguardanti la cucina regionale italiana hanno superato 6,5 milioni, evidenziando un incremento del 27% per le sagre e dell’8% per i food tour nei primi mesi del 2025.

Questa crescente attenzione verso il turismo gastronomico ha portato Telepass a creare 30 servizi integrati per facilitare gli spostamenti degli appassionati di buona cucina. L’obiettivo è rendere più agevoli gli spostamenti verso destinazioni culinarie, permettendo a chi viaggia di scoprire nuove esperienze gastronomiche senza stress. L’intero studio è disponibile su Moveo, il magazine digitale dedicato ai viaggi e alla mobilità.