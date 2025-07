Viaggia gratis in treno con il tuo cane o gatto quest’estate

Portare i propri animali in viaggio è una questione sempre più sentita dai possessori di cani e gatti. Quest’estate, dal 21 giugno al 15 settembre, Trenitalia offre la possibilità di viaggiare gratis sui treni Freccia e Intercity per i pelosi.

Per approfittare di questa iniziativa, i piccoli animali devono viaggiare all’interno di un trasportino di dimensioni massime 70x30x50 cm. I cani di taglia media possono essere trasportati al guinzaglio e con museruola. È importante notare che sui treni regionali è necessaria l’acquisto di un biglietto, che costa la metà rispetto a quello di seconda classe.

Per prenotare un viaggio con il proprio pet, è possibile utilizzare il sito web o l’app di Trenitalia, dove si può aggiungere il servizio “Viaggia con il tuo cane” durante la selezione del treno. In alternativa, il biglietto può essere acquistato presso le biglietterie, agenzie di viaggio o contattando il Call Center.

Le norme prevedono che un passeggero possa portare a bordo un solo cane, che deve risultare iscritto all’anagrafe canina e avere con sé il libretto sanitario. Gli animali sono ammessi sia in prima che in seconda classe, inclusi i vagoni letto, le cuccette e le cabine Superior, a patto che queste ultime siano prenotate per intero.

Tuttavia, non possono accedere a zone silenziose, aree meeting e salottini sui treni regionali. Gli animali di assistenza devono possedere un certificato di addestramento, mentre i cani guida per passeggeri con disabilità non necessitano di tale documentazione.