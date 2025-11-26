14.2 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Viaggi

Viaggia con Saily in 200 Paesi

Da stranotizie
Viaggia con Saily in 200 Paesi

Stai cercando un modo per restare online all’estero senza spendere una fortuna? Il Black Friday di Saily rende la connessione in viaggio semplice ed economica: eSIM valide in oltre 200 Paesi e, acquistando un piano da 10 GB o superiore, Saily include anche un abbonamento NordVPN per proteggere sicurezza e privacy.

Saily offre piani locali, regionali e globali con prezzi competitivi per tutte le principali destinazioni di viaggio tra cui Tailandia, India, Maldive e Brasile. Inoltre è disponibile un Piano Ultra, disponibile in diverse aree geografiche, che permette di accedere a reti ad alta velocità con una singola eSIM. L’app mostra piani aggiornati per ogni Paese, semplificando la scelta di chi deve viaggiare in più destinazioni consecutive senza acquistare nuove SIM fisiche.

Una delle caratteristiche distintive di Saily è la possibilità di usare un’unica eSIM per tutte le destinazioni supportate, aggiungendo nuovi Paesi direttamente dall’app. L’attivazione richiede pochi tocchi e può essere completata prima del viaggio, con attivazione automatica all’arrivo o entro 30 giorni dall’acquisto. L’assistenza è attiva tramite chat 24/7, una funzione essenziale per chi affronta itinerari complessi o cambi di Paese frequenti durante una stessa trasferta.

Oltre alla connettività, Saily integra funzioni di sicurezza come blocco URL dannosi, risparmio dati tramite ad-blocking e accesso a oltre 115 posizioni virtuali. Il confronto con competitor come Airalo, Holafly, Nomad e Ubigi evidenzia la maggiore completezza del servizio, soprattutto sul fronte della protezione online.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Stranger Things: la cucina di Hawkins
Articolo successivo
Accordo UE per il benessere degli animali in Europa
ARTICOLI CORRELATI
Viaggi

Vacanze sicure in Florida

Viaggi

Turismo in Sicilia

Viaggi

Viaggi negli Stati Uniti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.