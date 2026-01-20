10.3 C
Viaggia con Saily eSIM

Se stai pianificando il tuo prossimo viaggio, considera di utilizzare Saily, un innovativo servizio eSIM che offre Internet ovunque tu vada. I piani dati di Saily partono da 2,99 dollari e includono attivazione istantanea, tariffe chiare e zero costi aggiuntivi.

Saily offre piani eSIM per le destinazioni più popolari a partire da 2,99 dollari. I piani dati si attivano automaticamente non appena si arriva a destinazione e possono essere gestiti attraverso l’app Saily, che consente di aggiungere nuove destinazioni direttamente sulla eSIM senza doverne acquistare una nuova.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Saily eSIM è la protezione del budget: gli utenti ricevono avvisi quando hanno utilizzato più dell’80% dei giga disponibili. I piani flessibili vanno da 1 GB a dati illimitati, per viaggiare in oltre 200 Paesi in tutto il mondo senza rinunciare all’elevata qualità del servizio.

Inoltre, Saily offre un’assistenza clienti in chat 24/7, che risolve ogni problema in modo immediato. I viaggiatori possono scegliere il loro piano dati per le destinazioni più amate a partire da 2,99 dollari, attivarlo in un attimo e godere della connessione Internet ovunque senza costi nascosti.

Ricette di zuppe italiane
Animali domestici in Italia
