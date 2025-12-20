14.8 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Viaggi

Viaggi virtuali in Gran Turismo 7

Da stranotizie
Viaggi virtuali in Gran Turismo 7

Il video di apertura di Gran Turismo 7 Spec III è un piccolo capolavoro di animazione firmato Poliphony Digital, degno di essere guardato anche se non si possiede il videogame. L’aggiornamento Spec III, uscito a inizio dicembre, ha introdotto la nuova funzionalità Registro dati, che mostra la telemetria con rappresentazione grafica, utile per analizzare le proprie performance. Il Registro dati fornisce indicazioni preziose sia sullo stile di guida che sul set-up del veicolo, se usato correttamente. È possibile trovare una mini guida su come utilizzare questa funzionalità sul sito ufficiale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina romana fuori dal centro
Articolo successivo
Gli animali domestici in Italia: una spesa in aumento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.