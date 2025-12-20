Viaggi virtuali in Gran Turismo 7

Il video di apertura di Gran Turismo 7 Spec III è un piccolo capolavoro di animazione firmato Poliphony Digital, degno di essere guardato anche se non si possiede il videogame. L’aggiornamento Spec III, uscito a inizio dicembre, ha introdotto la nuova funzionalità Registro dati, che mostra la telemetria con rappresentazione grafica, utile per analizzare le proprie performance. Il Registro dati fornisce indicazioni preziose sia sullo stile di guida che sul set-up del veicolo, se usato correttamente. È possibile trovare una mini guida su come utilizzare questa funzionalità sul sito ufficiale.

