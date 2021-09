Via ai corridoi turistici “Covid free” per i viaggi extra Ue verso Maldive, Seychelles, Mauritius, Egitto (ma solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam), Repubblica domenicana, Aruba. È il contenuto di una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che istituisce in via sperimentale questi “itinerari turistici controllati”.

In cosa consistono? Si tratta di viaggi per turismo da svolgere “secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria”, sia nelle partenze e negli arrivi che nella “permanenza in strutture ricettive selezionate”.

Bisognerà necessariamente avere il Green Pass e massimo 48 ore prima di partire è obbigatorio sottoporsi a un tampone antigenico o molecolare con risultato negativo. Se all’estero, Maldive o Mauritius poco importa, si resta una settimana o più, bisognerà fare un altro test a metà soggiorno.

Al rientro cade ogni obbligo di quarantena o isolamento fiduciario se, all’imbarco presentano un ulteriore test fatto 48 ore prima del viaggio e si sottopongano all’arrivo a un nuovo, ultimo tampone.

Durante la permanenza in hotel o resort, gli operatori turistici sono invece tenuti ad assicurare il rispetto delle indicazioni per la “prevenzione e la protezione dal rischio contagio da coronavirus”.

A monitorare l’andamento dell’iniziativa sperimentale sarà un tavolo tecnico istituito presso il ministero della Salute a cui parteciperanno anche i ministeri del Turismo e degli affari Esteri, rappresentanti della cooperazione internazionale, operatori turistici e aeroportuali.