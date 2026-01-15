Viaggi studio in Italia e all’estero

Giocamondo Study, società attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, si è aggiudicata il bando Consip per l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici in Italia e all’estero per gli istituti scolastici. Il bando promosso da Consip riguarda tutte le scuole a livello nazionale e ha una durata di 18 mesi a partire da febbraio.

Su oltre 100 player del mercato che hanno partecipato al bando, Giocamondo Study si è posizionato al 1° posto per i mini-stay all’estero e al 2° posto assoluto per l’organizzazione dei viaggi di istruzione e stage linguistici in Italia.

Gli istituti nazionali che organizzeranno le proprie esperienze di studio in Italia e all’estero dovranno rivolgersi agli aggiudicatari proporzionalmente alla posizione in graduatoria raggiunta. Giocamondo Study si è assicurata la gestione del 40% delle richieste relative a stage linguistici e mini-stay all’estero, mentre la percentuale assicurata è pari al 30% per ciascun lotto nel caso di viaggi di istruzione in Italia.

Ad oggi, Giocamondo Study non è ancora in grado di fornire una stima puntuale degli impatti economico-finanziari dell’aggiudicazione, né dei tempi di effettiva esecuzione dei singoli servizi, in quanto tali elementi dipenderanno dalle richieste che perverranno dagli istituti scolastici. L’AD Stefano De Angelis ha commentato le aggiudicazioni, sottolineando che confermano la società come partner di primo livello e unico operatore quotato in Borsa nel settore dei viaggi studio.