Viaggi spettrali: scopri le destinazioni di Halloween in Italia

Con l’arrivo di Halloween, cresce la voglia di viaggi speciali. Secondo un importante rapporto, il 32% dei viaggiatori italiani pianifica di viaggiare più spesso, con un focus su esperienze artistiche e culturali. Questo interesse è particolarmente forte tra i giovani della Generazione Z, che cercano festival ed eventi dal vivo.
In risposta a questa crescente domanda, sono state selezionate diverse destinazioni spettrali, che spaziano dai caratteristici borghi italiani a località note per le loro atmosfere inquietanti. Che si tratti di un weekend o di un viaggio più lungo, Halloween rappresenta un’ottima opportunità per esplorare.
In Italia, l’80% degli italiani ha viaggiato per piacere nell’ultimo anno, con i giovani sempre più protagonisti. Le regioni del nord, con reti di trasporto efficienti, facilitano fughe spontanee, soprattutto in autunno.
Le destinazioni italiane da considerare includono:
Triora, Liguria: conosciuto come il “borgo delle streghe”, offre il Museo della Stregoneria e un affascinante ghost tour.
Imola, Emilia-Romagna: sede del Monsterland Halloween Festival, che presenta vari spettacoli musicali.
Roma, Lazio: durante il Ghost Tour, si possono esplorare luoghi iconici e scoprire il lato misterioso della città.
In Europa, Parigi offre tour nelle Catacombe e spettacoli immersivi, mentre Amburgo presenta la Haunted Cruise sul porto. Budapest festeggia con crociere notturne lungo il Danubio.
Oltreoceano, San Paolo, Brasile, anima Halloween con il festival Noite dos Monstros. A New York si tiene la famosa Village Halloween Parade, accompagnata da eventi a Sleepy Hollow. Infine, in Messico si celebra il Día de los Muertos, un viaggio tra tradizioni e cultura.
