18.4 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Viaggi

Viaggi spettrali: scopri le destinazioni di Halloween in Italia

Da stranotizie
Viaggi spettrali: scopri le destinazioni di Halloween in Italia

Con l’arrivo di Halloween, cresce la voglia di viaggi speciali. Secondo un importante rapporto, il 32% dei viaggiatori italiani pianifica di viaggiare più spesso, con un focus su esperienze artistiche e culturali. Questo interesse è particolarmente forte tra i giovani della Generazione Z, che cercano festival ed eventi dal vivo.

In risposta a questa crescente domanda, sono state selezionate diverse destinazioni spettrali, che spaziano dai caratteristici borghi italiani a località note per le loro atmosfere inquietanti. Che si tratti di un weekend o di un viaggio più lungo, Halloween rappresenta un’ottima opportunità per esplorare.

In Italia, l’80% degli italiani ha viaggiato per piacere nell’ultimo anno, con i giovani sempre più protagonisti. Le regioni del nord, con reti di trasporto efficienti, facilitano fughe spontanee, soprattutto in autunno.

Le destinazioni italiane da considerare includono:

Triora, Liguria: conosciuto come il “borgo delle streghe”, offre il Museo della Stregoneria e un affascinante ghost tour.

Imola, Emilia-Romagna: sede del Monsterland Halloween Festival, che presenta vari spettacoli musicali.

Roma, Lazio: durante il Ghost Tour, si possono esplorare luoghi iconici e scoprire il lato misterioso della città.

In Europa, Parigi offre tour nelle Catacombe e spettacoli immersivi, mentre Amburgo presenta la Haunted Cruise sul porto. Budapest festeggia con crociere notturne lungo il Danubio.

Oltreoceano, San Paolo, Brasile, anima Halloween con il festival Noite dos Monstros. A New York si tiene la famosa Village Halloween Parade, accompagnata da eventi a Sleepy Hollow. Infine, in Messico si celebra il Día de los Muertos, un viaggio tra tradizioni e cultura.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Affari Italiani a Gaza: Opportunità tra Gas e Ricostruzione
Articolo successivo
Animali e Arte a Torino: un weekend per famiglie
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.