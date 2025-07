Viaggi smart: come la tecnologia trasforma il trasporto ferroviario

La digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale stanno ridefinendo il panorama del trasporto ferroviario in Italia. Secondo il Gruppo Ferrovie dello Stato, nel 2024 il traffico passeggeri ha raggiunto i 49 miliardi di passeggeri × km, con un incremento del 6,7% rispetto al 2023. Questo trend evidenzia l’effetto positivo della liberalizzazione del mercato ferroviario e del potenziamento delle piattaforme digitali.

Uno studio condotto da Doxa per Trainline rivela che il 91% degli italiani utilizza la tecnologia per pianificare e migliorare i propri viaggi. La ricerca ha avviato il primo Trainline Talk italiano, “Smart travel: la nuova era del trasporto digitale”, dove esperti del settore hanno discusso sulle ultime innovazioni. Tra i relatori c’erano figure di spicco come Paola De Filippo, Ceo di Sabre, e Leonardo Cesarini, Cco di Trenord.

Le piattaforme digitali hanno raggiunto un’adozione significativa, con l’86% degli italiani che le utilizza per organizzare gli spostamenti, in particolare i viaggiatori business. La possibilità di confrontare prezzi ha portato al risparmio per il 51% degli utenti, mentre il 29% ha viaggiato più spesso grazie a offerte online. Andrea Saviane, Country Manager di Trainline in Italia, ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione nella mobilità moderna e l’impegno dell’azienda nel migliorare l’esperienza utente attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Le ricerche indicano anche le funzionalità più desiderate nelle app di viaggio; il 42% degli italiani cerca la possibilità di combinare biglietti per risparmiare, seguita dalla richiesta di informazioni sulle coincidenze multimodali (20%) e notifiche in tempo reale (17%). Un aspetto cruciale è l’integrazione delle tratte regionali, con l’84% dei partecipanti che desidera acquistare biglietti locali da un’unica piattaforma.