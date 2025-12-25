Viaggi Sicuri in Italia

Con l’arrivo delle festività natalizie, molti italiani si preparano a mettersi in viaggio verso le loro destinazioni preferite. Questo periodo dell’anno coincide spesso con un notevole aumento del traffico sulle strade e autostrade.

Secondo i dati forniti da Autostrade per l’Italia e dal Centro Europeo per le Previsioni del Traffico, si prevede che circa 15 milioni di veicoli si muoveranno sulle strade italiane durante il periodo delle festività. Questo aumento è dovuto anche alla particolare disposizione del calendario, con il Natale che cade di giovedì, creando lunghi ponti e opportunità di viaggio.

I giorni più affollati saranno quelli che precedono e seguono il Natale. In particolare, dal 22 al 24 dicembre, il traffico sarà intenso a causa degli ultimi acquisti natalizi e di un previsto maltempo, con precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi. La giornata di rientro più problematica sarà domenica, quando molte persone torneranno dalle loro vacanze, creando congestioni significative verso le grandi città.

Per evitare imprevisti, è consigliabile pianificare il viaggio con anticipo. Controllare il meteo e le condizioni stradali può fare la differenza. Inoltre, è fondamentale rispettare le limitazioni di circolazione per i mezzi pesanti che saranno in vigore in determinate date, per garantire una maggiore fluidità del traffico.

Durante le festività, è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile. Questo è particolarmente importante per chi si dirige verso le località sciistiche, dove le condizioni possono essere particolarmente avverse. inoltre utile avere a disposizione informazioni aggiornate sul traffico tramite app dedicate e canali ufficiali come il C.C.I.S.S.

Le principali autostrade che potrebbero subire ritardi includono quelle verso le località sciistiche del Trentino e della Valle d’Aosta. consigliabile tenere d’occhio i pannelli a messaggio variabile lungo il percorso, che forniscono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico. Inoltre, l’app VAI di Anas offre informazioni dettagliate sulle condizioni stradali.