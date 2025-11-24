Viaggi sicuri con Norauto

10.7 C
Il Black Friday Norauto si prepara a offrire ai viaggiatori italiani dieci giorni di offerte straordinarie, dal 24 novembre al 3 dicembre, con risparmi significativi su pneumatici e accessori essenziali per l’auto. Quest’anno, Norauto ha strutturato una strategia di sconti mirata a chi utilizza l’auto per viaggiare frequentemente, con promozioni che spaziano dalle gomme premium ai sistemi di trasporto bagagli, passando per la tecnologia di bordo e i servizi di manutenzione.

La Black Week di Norauto si articola in due fasi strategiche: il Black Friday dal 24 al 30 novembre e il Cyber Monday dal 1° al 3 dicembre, per un totale di 10 giorni consecutivi di promozioni che coprono oltre 100 categorie di prodotti automotive con sconti che possono raggiungere il 70% su articoli selezionati. Durante tutto il periodo sarà attiva la spedizione gratuita senza soglia minima d’acquisto.

Le gomme sono il cuore delle offerte Norauto con sconti del 5% su tutte le tipologie, garantendo così che i viaggiatori possano accedere a pneumatici di qualità superiore a prezzi vantaggiosi su marchi come Michelin, Continental, Goodyear e Bridgestone. Modelli particolarmente apprezzati dai viaggiatori come il Michelin CrossClimate 2 per la versatilità in ogni condizione, il Goodyear EfficientGrip Performance 2 per i lunghi tragitti estivi e il Continental WinterContact per la massima sicurezza sulla neve saranno disponibili nelle misure più richieste.

L’equipaggiamento per i viaggi invernali vede le catene da neve protagoniste con uno sconto del 10% su tutti i modelli omologati. I sistemi di trasporto come box da tetto, portabici, barre portatutto e cofani da gancio traino permettono ai viaggiatori di organizzare al meglio bagagli e attrezzature sportive, con marchi premium che raramente offrono sconti così significativi durante l’anno.

La tecnologia di bordo non è da meno con autoradio Android Auto e Apple CarPlay scontate del 10%, batterie Varta al 5% di sconto per garantire partenze sicure anche nei mesi più freddi, mentre i servizi officina beneficiano di un 10% di riduzione su tagliandi, cambio olio e manutenzione generale. La spedizione gratuita attiva per tutto il periodo Black Week è un vantaggio considerevole soprattutto per articoli voluminosi come box da tetto o set completi di pneumatici, eliminando costi aggiuntivi.

