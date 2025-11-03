16.1 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Viaggi

Viaggi scontati per over 60 in Italia: itinerari e offerte

Da stranotizie
Viaggi scontati per over 60 in Italia: itinerari e offerte

Esistono numerosi sconti per viaggi rivolti alla terza età, in particolare per chi ha più di 60 anni. Questi vantaggi consentono di risparmiare su treni, bus e aerei, rendendo i viaggi più accessibili.

Le agevolazioni variano a livello locale e a seconda delle compagnie di trasporto. Per esempio, Trenitalia offre l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia, con sconti fino al 50% sui biglietti Intercity. Italo propone riduzioni fino al 60% sulla tariffa Flex per gli over 60. Trenord concede uno sconto del 20% sulla corsa semplice e del 25% per abbonamenti ai passeggeri che hanno compiuto 65 anni.

Per quanto riguarda i voli aerei, attualmente non sono disponibili sconti fissi per gli over 60. Prima, Alitalia offriva uno sconto del 30%, ma questa politica non è stata ripresa da ITA Airways, che ora offre solo assistenza gratuita.

Nel settore navale, le compagnie presentano offerte diverse. Grimaldi Lines offre un 20% di sconto sui biglietti per i passeggeri con più di 60 anni e Anek Lines Italia applica lo stesso sconto anche sui veicoli a seguito. MSC Crociere, invece, propone uno sconto fino al 10% per gli over 65 che acquistano online.

Infine, per il trasporto pubblico urbano, le tariffe e i sconti variano notevolmente a seconda della città. A Milano, per esempio, l’abbonamento annuale per gli over 65 costa 300 euro. In Emilia Romagna e Lazio ci sono agevolazioni di vario tipo, inclusi viaggi gratuiti per i cittadini più anziani in determinate condizioni.

È sempre consigliabile informarsi direttamente presso le compagnie per scoprire le specifiche agevolazioni disponibili.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Cucina Vegana: Ricette Autunnali con Frutta Dole
Articolo successivo
Scimmie fuggite in Mississippi, la storia di una madre coraggiosa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.