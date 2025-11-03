Viaggi scontati per over 60 in Italia: itinerari e offerte

Esistono numerosi sconti per viaggi rivolti alla terza età, in particolare per chi ha più di 60 anni. Questi vantaggi consentono di risparmiare su treni, bus e aerei, rendendo i viaggi più accessibili.

Le agevolazioni variano a livello locale e a seconda delle compagnie di trasporto. Per esempio, Trenitalia offre l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia, con sconti fino al 50% sui biglietti Intercity. Italo propone riduzioni fino al 60% sulla tariffa Flex per gli over 60. Trenord concede uno sconto del 20% sulla corsa semplice e del 25% per abbonamenti ai passeggeri che hanno compiuto 65 anni.

Per quanto riguarda i voli aerei, attualmente non sono disponibili sconti fissi per gli over 60. Prima, Alitalia offriva uno sconto del 30%, ma questa politica non è stata ripresa da ITA Airways, che ora offre solo assistenza gratuita.

Nel settore navale, le compagnie presentano offerte diverse. Grimaldi Lines offre un 20% di sconto sui biglietti per i passeggeri con più di 60 anni e Anek Lines Italia applica lo stesso sconto anche sui veicoli a seguito. MSC Crociere, invece, propone uno sconto fino al 10% per gli over 65 che acquistano online.

Infine, per il trasporto pubblico urbano, le tariffe e i sconti variano notevolmente a seconda della città. A Milano, per esempio, l’abbonamento annuale per gli over 65 costa 300 euro. In Emilia Romagna e Lazio ci sono agevolazioni di vario tipo, inclusi viaggi gratuiti per i cittadini più anziani in determinate condizioni.

È sempre consigliabile informarsi direttamente presso le compagnie per scoprire le specifiche agevolazioni disponibili.

