Viaggi responsabili in Marocco: esperienze autentiche da vivere

Evaneos è una piattaforma che promuove un turismo responsabile, creando valore per i viaggiatori e le comunità locali. Il suo approccio innovativo si basa sulla connessione diretta tra i viaggiatori e esperti locali, consentendo di vivere esperienze autentiche, arricchenti e personalizzate.

Essere un’impresa certificata B Corp implica un impegno attivo per sostenere le economie locali, mantenere la biodiversità e promuovere pratiche di viaggio sostenibili. Grazie al Better Trips Fund, ogni viaggio diventa non solo un’opportunità di esplorazione, ma anche un modo concreto per contribuire al benessere delle comunità che accolgono i turisti.