Viaggi preferiti dagli italiani

Dicembre è il momento dell’anno in cui si tirano le somme e si fanno classifiche per capire cosa ha funzionato e quali sono stati i flop. Questo vale anche per i viaggi, e secondo i dati raccolti da Airalo, le destinazioni preferite dagli italiani sono state Stati Uniti, Giappone e Thailandia. Queste tre mete sono molto diverse tra loro, ma sono accomunate da un forte immaginario: città iconiche, cultura pop, natura, cucina ed esperienze.

Il viaggiatore italiano è sempre più curioso e desideroso di esplorare il mondo, e secondo i dati di Banca d’Italia, la spesa in uscita ha registrato una crescita del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Subito dopo il podio si collocano Turchia ed Egitto, quest’ultimo con una crescita del 175 per cento rispetto all’anno precedente. La classifica prosegue con Marocco, Albania, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Indonesia.

Il Regno Unito segna un incremento superiore al 200 per cento e torna tra le scelte principali dopo un’assenza nell’anno precedente. Ciò è dovuto anche al fatto che, dopo la Brexit, Londra e dintorni non rientrano più automaticamente nel roaming europeo, e il cambiamento delle condizioni di connettività ha spinto molti viaggiatori a cercare soluzioni alternative, come le eSIM.

A dicembre, gli italiani cercano il caldo e le destinazioni con clima favorevole, spesso lontane dall’Europa. Le analisi di Airalo mostrano come, durante il periodo natalizio, cresca la preferenza per destinazioni con clima favorevole, e sempre più italiani scelgono di passare le feste lontano dall’inverno, puntando su viaggi che offrano esperienze diverse rispetto alle classiche città natalizie o alla settimana bianca. Tra le destinazioni più richieste ci sono Maldive, Sri Lanka, Vietnam, Filippine e Tanzania.