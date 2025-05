Viaggi per Single: Le Mete Imperdibili del 2 Giugno

Il Ponte del 2 Giugno 2025 offre un’ottima opportunità per viaggi all’insegna della socializzazione per i single. Con il 2 giugno che cade di lunedì, molti approfittano del lungo weekend per staccare dalla routine.

Speed Vacanze®, leader nei viaggi per single, propone diverse destinazioni ideali per conoscere nuove persone e vivere nuove esperienze. Le prenotazioni per camere singole sono già molto richieste, quindi è consigliabile agire in fretta.

Le cinque mete più gettonate per questo ponte, secondo Speed Vacanze®, sono:

Istanbul, Cappadocia e Izmir: Un viaggio avventuroso tra la vivacità di Istanbul, i paesaggi unici della Cappadocia e la storicità di Izmir. Prezzo: 1499€ per 8 giorni/7 notti, partenza il 30 maggio 2025. Sharm el-Sheikh: Una classica destinazione marittima con acque cristalline e attività sportive come immersioni e snorkeling. Prezzo: 1199€ per 8 giorni/7 notti, partenza il 31 maggio 2025. Crociera per single: Mykonos, Atene e Croazia: Un viaggio in mare verso gemme mediterranee come Mykonos e Atene, ideale per chi ama l’estate. Prezzo: 949€ per 7 notti, partenza il 1° giugno 2025. Crociera per single: Ibiza, Barcellona e Marsiglia: Per chi cerca arte e cultura, questa crociera offre una combinazione perfetta tra relax e divertimento. Prezzo: 949€ per 7 notti, partenza il 1° giugno 2025. Tenerife: Meta ideale per chi desidera rilassarsi tra bellezze naturali, trekking e un’atmosfera solare. Prezzo: 1299€ per 8 giorni/7 notti, partenza il 2 giugno 2025.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net