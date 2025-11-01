Viaggi per Genitori Single: Nuova Offerta a Capo Verde

A Natale debutta a Capo Verde un nuovo format pensato per i genitori single che viaggiano con i propri figli. In Italia, sempre più madri e padri affrontano la sfida di organizzare viaggi da soli con i bambini, dato che i nuclei monogenitoriali rappresentano una quota crescente della popolazione.

Osservando i dati ISTAT, nel 2021 le famiglie monogenitoriali erano 3,82 milioni, circa il 18,1% del totale, con una prevalenza di madri sole. Questa situazione ha un impatto significativo sul mercato turistico, che offre numerose opzioni per famiglie “tradizionali”, ma molto poche per chi viaggia da solo con i figli. I fattori economici complicano ulteriormente il quadro, con un’alta percentuale di famiglie monogenitoriali in condizioni di povertà.

L’aumento delle separazioni e dei divorzi ha influenzato la composizione delle famiglie, portando molti bambini a vivere prevalentemente con un solo genitore. Questo rende difficile organizzare viaggi familiari, poiché spesso i figli trascorrono le vacanze con uno dei genitori, riducendo le occasioni di socialità per chi è da solo.

Il turismo si sta così adattando a questa nuova realtà. Speed Vacanze® annuncia un’iniziativa volta a rispondere a queste esigenze, proponendo a Capo Verde un viaggio esclusivo per genitori single con figli. L’arcipelago, che ha visto un aumento delle presenze turistiche, offre un clima ideale nel periodo invernale.

Il progetto prevede attività per bambini unite a momenti di relax per gli adulti, creando spazi di condivisione durante la giornata. Questa iniziativa cerca di rispondere a una domanda di viaggi più inclusivi per le famiglie monoparentali, affrontando una questione spesso trascurata nel mercato turistico.

