Viaggi nell’Est Europa tra avventure e scoperte storiche

Da StraNotizie
Negli ultimi anni, i viaggi nei paesi dell’Est Europa sono diventati un’esperienza comune per molti ragazzi italiani, influenzati da racconti di adulti che avevano vissuto queste avventure durante il periodo comunista. Un esempio è il film “Est-Dittatura Last Minute”, che narra il viaggio di tre amici in Romania nel 1989. Queste escursioni, spesso legate a scopi di lavoro, vedevano la partecipazione non solo di turisti in cerca di avventure, ma anche di uomini d’affari e funzionari pubblici, che trovavano sempre una giustificazione politica per le loro missioni.

Una volta varcato il confine, questi italiani venivano percepiti come simboli del benessere occidentale, portatori di beni e prodotti in un contesto di povertà e squallore. Questa condizione di privilegio non solo influenzava le relazioni con la popolazione locale, ma aumentava anche la sicurezza in sé stessa degli italiani, facilitando i rapporti con donne e ragazze, attratte dalla novità degli oggetti che portavano.

Nel 1971, il racconto si sposta su Budapest, dove due giovani, Ildiko e Margit, rappresentano tipologie diverse. Ildiko, alta e determinata, contrasta con Margit, bionda e timida, afflitta da un mal di denti. L’ambientazione di Budapest, impregnata dall’odore del carbone, fa da sfondo a un viaggio che si preannunciava breve, ma che si rivelò complicato.

I due ragazzi, freschi di esame di Filosofia, si trovano a esplorare non solo la città, ma anche il loro desiderio di avventura e connessione con il mondo femminile, muovendosi tra il misticismo delle lezioni universitarie e una curiosità innata per la vita oltre la Cortina di Ferro.

