Viaggi nelle Dolomiti

Le montagne italiane sono il palcoscenico di storie e aneddoti interessanti. Tra le persone che hanno vissuto queste storie ci sono gelatieri, scalatori, star di Hollywood e l’Uomo di Mondeval. Un libro recente, “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte”, esplora la rappresentazione della montagna nell’arte, con opere di maestri come Giotto, Tiziano e Van Gogh.

Un’altra biografia interessante è “Paul Preuss. Il signore dei precipizi”, che racconta la vita e le scalate del fuoriclasse austriaco Paul Preuss. La sua storia è anche un viaggio nel suo modo di affrontare le pareti, che ha suscitato innumerevoli critiche.

Il Gran Sasso è il protagonista di un’altra opera, “Gran Sasso. Il gigante del Sud”, che presenta gli uomini che hanno scritto la storia dell’alpinismo su questa montagna. La storia dell’alpinismo italiano è anche raccontata attraverso storie di campioni e di una comunità unita nell’intento di mostrare al mondo la forza e le capacità dell’Italia del Dopoguerra.

Un libro che celebra la memoria dei defunti è “Spoon River alpinistica”, che ci guida attraverso un’ideale Spoon River alpinistica, dalle figure di Cassin a Bonatti, da fine Ottocento ai primi anni Duemila. Un altro volume, “La traccia di Toni”, racconta la storia di Toni Gobbi, un alpinista, guida, commerciante e uomo che ha cambiato lo scialpinismo.

La Marmolada è il protagonista di un altro libro, “La Marmolada, il Pesce e altre storie”, che racconta la vita di Igor Koller e del suo amore per la Sud che dura da più di mezzo secolo. Infine, il libro “Le donne delle montagne” racconta le figure femminili alle quali sono dedicate le strutture d’alta quota, circa il 5% del totale, e presenta storie inedite e illustrate di alpiniste, regine e principesse.