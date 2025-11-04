Viaggi nella memoria: esplora i campi storici in Italia

Il 4 novembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato una legge per la creazione della “Mappa della memoria”, dedicata ai campi di prigionia e concentramento in Italia, e per la promozione di viaggi storici nei relativi luoghi.

Questa legge mira a studiare e documentare i campi di internamento in Italia, favorendo la formazione culturale delle giovani generazioni attraverso progetti di ricerca e viaggi educativi. È stata istituita una “Mappa della memoria”, un progetto che include ricerche storiche e archivistiche, manifestazioni, convegni, mostre e percorsi di visita. Per realizzare questa iniziativa, è previsto un fondo di 300.000 euro per il 2025, gestito dalla Struttura di missione anniversari nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, presso il Ministero dell’istruzione e del merito, è stato creato un fondo di 1,2 milioni di euro per facilitare viaggi di studio e memoria destinati a studenti di ogni livello, mantenendo il rispetto per l’autonomia scolastica. Le modalità di utilizzo delle risorse saranno stabilite con un decreto ministeriale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

L’intero costo della legge ammonta a 1,5 milioni di euro per il 2025, finanziato tramite riduzioni degli stanziamenti dai fondi speciali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’istruzione e del merito.

