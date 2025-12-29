9.5 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Viaggi

Viaggi nel mondo di Stranger Things

Da stranotizie
Viaggi nel mondo di Stranger Things

I creatori di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno rivelato i segreti della quinta stagione della serie, che sarà anche l’ultima. Il finale di due ore verrà pubblicato su Netflix a Capodanno. Nonostante ci siano molti riferimenti al film Ritorno al Futuro, i registi e sceneggiatori hanno assicurato di non aver inserito viaggi nel tempo, contrariamente a quanto pensano molti.

Tra le fonti d’ispirazione per la serie ci sono i libri di Stephen King, in particolare il pagliaccio Pennywise e il terribile Vecna, che secondo loro andrebbero molto d’accordo. Un’altra fonte d’ispirazione sono le storie piene di avventura di Steven Spielberg. I protagonisti della serie, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, che sono cresciuti durante le riprese di Stranger Things, affermano che il finale sarà soddisfacente e che la serie li ha aiutati a capire meglio i loro genitori.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
La ricetta peggiore di Ree Drummond
Articolo successivo
Pordenone: divieto petardi per Capodanno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.