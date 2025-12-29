Viaggi nel mondo di Stranger Things

I creatori di Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno rivelato i segreti della quinta stagione della serie, che sarà anche l’ultima. Il finale di due ore verrà pubblicato su Netflix a Capodanno. Nonostante ci siano molti riferimenti al film Ritorno al Futuro, i registi e sceneggiatori hanno assicurato di non aver inserito viaggi nel tempo, contrariamente a quanto pensano molti.

Tra le fonti d’ispirazione per la serie ci sono i libri di Stephen King, in particolare il pagliaccio Pennywise e il terribile Vecna, che secondo loro andrebbero molto d’accordo. Un’altra fonte d’ispirazione sono le storie piene di avventura di Steven Spielberg. I protagonisti della serie, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, che sono cresciuti durante le riprese di Stranger Things, affermano che il finale sarà soddisfacente e che la serie li ha aiutati a capire meglio i loro genitori.