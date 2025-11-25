Viaggi negli Stati Uniti

Si prevede che un record di 82 milioni di persone viaggeranno durante la settimana del Ringraziamento, con la Federal Aviation Administration che si sta preparando per il periodo di vacanza più impegnativo degli ultimi 15 anni. Il clima invernale potrebbe causare problemi di viaggio a milioni di americani, con una grande tempesta invernale che colpirà quattro stati degli Stati Uniti, facendo cadere fino a 3 piedi di neve e producendo raffiche di vento e condizioni di viaggio pericolose.

Secondo le previsioni, 73 milioni di conducenti saranno in viaggio, con altri 6 milioni pronti a tornare a casa per le vacanze. La domenica dopo il Ringraziamento sarà uno dei giorni di viaggio più impegnativi nella storia della TSA. L’intenso periodo di viaggi è previsto solo una settimana dopo che la FAA ha revocato il divieto di volo delle compagnie aeree che induce la chiusura dei voli.

Il segretario ai trasporti ha assicurato agli americani che i livelli di personale dei controllori del traffico aereo sono tornati alla normalità in vista del Ringraziamento più impegnativo nei record di viaggio. Il capo della FAA ha assicurato ai passeggeri che questa settimana potranno “volare con fiducia”. Tuttavia, centinaia di voli hanno subito ritardi e decine sono stati cancellati.

Per evitare la folla durante l’intensa settimana festiva del Ringraziamento, AAA Records ha rivelato i migliori tempi di viaggio, che includono: oggi prima di mezzogiorno, domani mattina entro le 11, in qualsiasi momento nel Giorno del Ringraziamento, entro le 11 di venerdì, sabato entro le 10, domenica entro le 11 e lunedì dopo le 20.