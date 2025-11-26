Viaggi negli Stati Uniti

Molte persone si stanno dirigendo in città per le vacanze del Ringraziamento e molte di loro saranno in viaggio. L’AAA stima che circa 82 milioni di persone viaggeranno per 50 miglia o più da casa per il Ringraziamento. Secondo AAA, l’agenzia prevede che 81,8 milioni di americani viaggeranno verso la loro destinazione preferita da qui al 1 dicembre.

Questa cifra rappresenta un aumento del 2% rispetto al precedente. Alcuni passeggeri hanno deciso di partire prima per evitare la folla, come Jones Mark, che ha detto: “Ecco perché stiamo cercando di uscire prima della fretta. Abbiamo messo da parte la giornata di oggi perché abbiamo sentito al telegiornale che sarebbe stato molto difficile volare domani”.

Il passeggero diretto a Houston è arrivato all’aeroporto internazionale di Raleigh-Durham poche ore prima del suo volo e ha commentato: “È carino. Le linee non sono lunghe come mi aspettavo”. Si prevede che sia i viaggi su strada che quelli aerei batteranno i record, con martedì pomeriggio che dovrebbe essere uno dei periodi più trafficati per guidare tutta la settimana.

Nella Carolina del Nord, AAA ha stimato che 2,7 milioni di abitanti della Carolina del Nord viaggeranno durante le festività natalizie, di cui 2,1 milioni sceglieranno di guidare, 146.000 sceglieranno di volare e più di 45.000 sceglieranno di viaggiare con altri mezzi. AAA prevede che 6 milioni di persone voleranno quest’anno, il che batterà un record, con un aumento del 2% rispetto all’anno scorso.

I viaggiatori sono diffidenti nei confronti degli orari dei voli a causa della continua carenza di controllori del traffico aereo e degli effetti persistenti del più lungo shutdown governativo nella storia degli Stati Uniti. Gli esperti consigliano di continuare a cercare aggiornamenti sui voli e sulle condizioni meteorologiche. Per i viaggi di mercoledì, AAA suggerisce che gli orari di viaggio peggiori sono tra le 11:00 e le 20:00 e il momento migliore per partire è prima delle 11:00.