Viaggi natalizi esotici

I pisani stanno preparando le valigie per trascorrere le festività in luoghi esotici, privilegiando un tuffo al mare al posto del cenone davanti al camino. Le destinazioni più richieste sono quelle asiatiche, come la Thailandia, l’Indonesia e il Giappone, seguite dall’Africa con il Kenya, Zanzibar e Madagascar. Le Maldive e le Canarie restano una meta ambita per le vacanze natalizie.

L’America, invece, ha subito un calo di richieste a causa dell’aumento dei costi per ottenere il visto e della stretta sui controlli. Le compagnie aeree lamentano questo problema. Chi parte sotto Natale sono in prevalenza coppie, poiché le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese e quindi a partire in vacanza.

Il soggiorno medio per una vacanza in una capitale europea o in una località del Nord-Africa, come il Marocco, è di 3-4 giorni e il pacchetto volo e hotel può costare intorno ai 700 euro a persona. I giorni di vacanza aumentano se ci si sposta in Asia, dove i pacchetti sono di 12-14 giorni di viaggio e il costo è di circa 1500 euro a persona. Il volo e il soggiorno a pensione completa alle Maldive può raggiungere un costo di 2500-3000 euro.

Le prenotazioni rientrano nella media stagionale, anche se nei mesi di luglio, settembre e ottobre la crisi si è fatta sentire con un calo delle prenotazioni. Per far fronte a questo, l’agenzia di viaggi “Asti Viaggi” sta scommettendo su una nuova idea di viaggio, puntando sui viaggi di gruppo pensati e organizzati da loro, con gli accompagnatori che saranno i loro agenti. L’obiettivo è quello di attrarre clienti e fidelizzarli, partendo da questa novità e utilizzando i social per sponsorizzare la nuova offerta.