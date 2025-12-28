Viaggi lunghi in aereo

Alcuni italiani stanno per imbarcarsi su un aereo per festeggiare il Capodanno lontano da casa. C’è chi volerà in Europa per qualche giorno di pausa, chi accoglierà il nuovo anno in una capitale dall’altra parte del mondo e chi ha scelto mete esotiche che richiedono viaggi di molte ore. Per chi si prepara a passare tanto tempo in volo, è importante ricordare alcune indicazioni pratiche per viaggiare con maggiore comfort e tutelare la salute della circolazione.

Il professor Corrado Lodigiani, responsabile del Centro trombosi e malattie emorragiche dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, fornisce alcuni consigli. Innanzitutto, è importante scegliere scarpe comode, non troppo strette sulla pianta del piede e sul polpaccio, ed evitare modelli rigidi come stivali o stivaletti che comprimono la gamba. Sarebbe opportuno non togliersi le scarpe durante il volo, in quanto tenerle ai piedi favorisce la mobilità e invoglia ad alzarsi periodicamente.

La trombosi da viaggio è una trombosi venosa che può manifestarsi durante o dopo tratte aeree particolarmente lunghe. Il rischio cresce con la durata del volo: sopra le 16 ore è circa sei volte superiore rispetto ai voli brevi. L’immobilità protratta rallenta il ritorno del sangue dagli arti inferiori verso il cuore; ciò può favorire la formazione di coaguli nelle vene delle gambe. Per ridurre il rischio, è consigliabile alzarsi e fare qualche passo lungo il corridoio con regolarità, idratarsi con acqua durante il viaggio e muovere le gambe e fare piccoli esercizi da seduti.

Il rischio di trombosi da viaggio aumenta in caso di obesità o insufficienza venosa, predisposizioni ereditarie alla coagulazione, assunzione di contraccettivi orali e altezza superiore a 1,85 m o inferiore a 1,60 m. È importante essere consapevoli di questi fattori di rischio per prendere le dovute precauzioni e ridurre il pericolo di trombosi da viaggio.