Viaggi low cost

Gennaio è un mese in cui la domanda di viaggi precipita e diventa estremamente appetibile prenotare in anticipo perché hotel, tour operator, villaggi vacanza, compagnie aeree promuovono tariffe scontate. il mese del Blue Monday e il mese che segue le festività natalizie, dove molte persone iniziano a immaginare le vacanze future, soprattutto quelle estive.

Nel settore del turismo è radicata la promozione “early bird”, che permette a chi ha intenzione di organizzare un viaggio di farlo a tariffe più vantaggiose. L’espressione deriva dal proverbio inglese “The early bird catches the worm”, che incoraggia l’agire tempestivamente per ottenere vantaggi. pensata per stimolare la domanda in un periodo di bassa attività, che segue solitamente un momento di alta stagione.

Il tour operator WeRoad ha appena cominciato a proporre sconti di questo tipo. Prenotando entro il 2 febbraio si ottengono fino a 300 euro di sconto. Anche la compagnia aerea Turkish ha lanciato la campagna “Early Bird” per l’Italia e il Sud Europa con voli di andata e ritorno a partire da 119 euro. La Biennale di Venezia ha messo in vendita online i biglietti a tariffa early bird per la Biennale Arte, offerta valida fino a marzo.