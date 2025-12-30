12.9 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Viaggi

Viaggi low cost in Italia e Europa

Da stranotizie
Viaggi low cost in Italia e Europa

Il 2026 si preannuncia come un anno favorevole per chi vuole viaggiare sfruttando i ponti festivi. Con una pianificazione intelligente delle ferie e un’attenta analisi delle tariffe aeree, è possibile ottenere vacanze lunghe spendendo meno del previsto, soprattutto se si prenota con largo anticipo.

Il primo grande ponte dell’anno va dal 1° al 6 gennaio: 6 giorni di vacanza utilizzando solo 2 giorni di ferie. Tra le offerte più convenienti spiccano i voli interni, come Milano – Napoli a 70 euro, Roma – Bari a 41 euro e Roma – Palermo a 89 euro. Chi desidera una meta più distante può optare per Palermo – Varsavia a 94 euro.

Il periodo dal 4 al 12 aprile è probabilmente il più appetibile dell’intero anno: 9 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie. Le tariffe analizzate mostrano come la primavera sia uno dei momenti migliori per viaggiare low cost. Sul fronte nazionale, c’è il volo diretto Torino – Catania a 27 euro e Milano – Cagliari a 58 euro. Chi guarda all’estero ha un ventaglio di scelte estremamente ampio, come Pisa – Tirana e Genova – Tirana a 41 euro, Bari – Sofia a 47 euro, Roma – Valencia a 63 euro, Milano – Parigi a 74 euro e Milano – Londra a 61 euro.

Il ponte tra il 25 aprile e il 3 maggio consente di ottenere 9 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie. Tra le tratte interne, Catania – Napoli a 50 euro è un’ottima soluzione per muoversi tra Sud e Centro Italia. Sul piano internazionale, emergono destinazioni urbane e ben collegate: Venezia – Lione a 58 euro, Milano – Barcellona a 64 euro e Milano – Lussemburgo a 71 euro.

Il ponte dal 30 maggio al 2 giugno garantisce 4 giorni di vacanza con solo 1 giorno di ferie, ideale per chi non può assentarsi a lungo dal lavoro. Per chi resta in Italia, Napoli – Palermo a 48 euro è una scelta efficiente e conveniente. Chi preferisce l’estero può optare per Venezia – Barcellona a 77 euro o Roma – Madrid a 97 euro.

Il ponte dell’Immacolata, dal 5 all’8 dicembre, offre 4 giorni di vacanza con 1 giorno di ferie ed è ideale per fare turismo nei mesi invernali. Le opzioni sotto i 100 euro sono numerose e molto varie, come Milano – Malaga a 69 euro, Milano – Marrakesh a 74 euro, Roma – Podgorica a 52 euro e Milano – Budapest a 64 euro. Non mancano poi le grandi capitali, come Milano – Londra a 52 euro e Milano – Lisbona a 75 euro.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
La Piadineria lancia La Patagreen
Articolo successivo
Leishmaniosi in Europa, un pericolo per cani e umani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.