Viaggi low cost in Italia e Europa

Il 2026 si preannuncia come un anno favorevole per chi vuole viaggiare sfruttando i ponti festivi. Con una pianificazione intelligente delle ferie e un’attenta analisi delle tariffe aeree, è possibile ottenere vacanze lunghe spendendo meno del previsto, soprattutto se si prenota con largo anticipo.

Il primo grande ponte dell’anno va dal 1° al 6 gennaio: 6 giorni di vacanza utilizzando solo 2 giorni di ferie. Tra le offerte più convenienti spiccano i voli interni, come Milano – Napoli a 70 euro, Roma – Bari a 41 euro e Roma – Palermo a 89 euro. Chi desidera una meta più distante può optare per Palermo – Varsavia a 94 euro.

Il periodo dal 4 al 12 aprile è probabilmente il più appetibile dell’intero anno: 9 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie. Le tariffe analizzate mostrano come la primavera sia uno dei momenti migliori per viaggiare low cost. Sul fronte nazionale, c’è il volo diretto Torino – Catania a 27 euro e Milano – Cagliari a 58 euro. Chi guarda all’estero ha un ventaglio di scelte estremamente ampio, come Pisa – Tirana e Genova – Tirana a 41 euro, Bari – Sofia a 47 euro, Roma – Valencia a 63 euro, Milano – Parigi a 74 euro e Milano – Londra a 61 euro.

Il ponte tra il 25 aprile e il 3 maggio consente di ottenere 9 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie. Tra le tratte interne, Catania – Napoli a 50 euro è un’ottima soluzione per muoversi tra Sud e Centro Italia. Sul piano internazionale, emergono destinazioni urbane e ben collegate: Venezia – Lione a 58 euro, Milano – Barcellona a 64 euro e Milano – Lussemburgo a 71 euro.

Il ponte dal 30 maggio al 2 giugno garantisce 4 giorni di vacanza con solo 1 giorno di ferie, ideale per chi non può assentarsi a lungo dal lavoro. Per chi resta in Italia, Napoli – Palermo a 48 euro è una scelta efficiente e conveniente. Chi preferisce l’estero può optare per Venezia – Barcellona a 77 euro o Roma – Madrid a 97 euro.

Il ponte dell’Immacolata, dal 5 all’8 dicembre, offre 4 giorni di vacanza con 1 giorno di ferie ed è ideale per fare turismo nei mesi invernali. Le opzioni sotto i 100 euro sono numerose e molto varie, come Milano – Malaga a 69 euro, Milano – Marrakesh a 74 euro, Roma – Podgorica a 52 euro e Milano – Budapest a 64 euro. Non mancano poi le grandi capitali, come Milano – Londra a 52 euro e Milano – Lisbona a 75 euro.