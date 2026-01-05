Viaggi low cost in Europa

Le feste possono prosciugare il portafogli a causa dei regali, dei cenoni e dello svago, e allo stesso tempo esaurire le energie a causa dello sforzo di essere sempre compagni. In questo panorama, è necessario ritrovare i propri equilibri concedendosi una bella vacanza. Una soluzione può essere scegliere una destinazione low budget, poiché viaggiare con pochi soldi non significa rinunciare a vedere cose interessanti o a stare bene, ma semplicemente scegliere posti dove il costo della vita è più basso e il turismo è contenuto.

Il Portogallo resta uno dei Paesi europei con il miglior rapporto qualità-prezzo, soprattutto se ci si allontana da Lisbona centro e dall’Algarve più turistico. Città come Coimbra, Braga o Évora permettono di dormire a prezzi ragionevoli, mangiare bene con poco e muoversi facilmente a piedi.

La Grecia continentale è sorprendentemente economica. Zone come Epiro, Macedonia centrale o i dintorni di Salonicco offrono natura, siti archeologici, mare e prezzi bassi. La Grecia è un Paese verace, senza troppi orpelli, e si fa apprezzare anche per questo. Si mangia molto bene e si spende poco, soprattutto fuori alta stagione.

Paesi come Ungheria, Bosnia, Albania, Macedonia del Nord sono tra i più sottovalutati in assoluto. Budapest, per esempio, è una capitale piena di storia e architettura, con alloggi ancora accessibili e una vita quotidiana poco costosa. Nei Balcani si trovano paesaggi suggestivi, di quelli che restano nel cuore.

Il meridione italiano può essere la destinazione perfetta per ricaricare la batteria. In bassa stagione, le mete più gettonate in estate hanno prezzi concorrenziali. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia permettono di spendere poco e mangiare benissimo.

Romania, Bulgaria, Lettonia sono ancora molto economiche. Città come Sofia o Riga combinano una buona qualità della vita e costi contenuti. Questo è ciò di cui è alla ricerca la maggior parte della gente che viaggia.