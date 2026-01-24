Viaggi low cost in Europa e Africa

Circa otto italiani su dieci stanno valutando un viaggio all’estero, ma solo la metà ha prenotato un biglietto aereo. La preoccupazione per i costi eccessivi e la confusione sui periodi e le destinazioni migliori sono i motivi principali di questa indecisione.

La piattaforma di prenotazione Skyscanner ha condotto una ricerca per individuare le destinazioni più economiche da raggiungere, tra Italia, Europa e Africa. Le dieci mete più economiche possono essere raggiunte con biglietti aerei che costano meno di 233 euro. Le destinazioni più economiche sono Napoli, con prezzi medi di 89 euro, Kittila in Finlandia con 105 euro, e Budapest con 110 euro.

Seguono Londra con 118 euro, Atene con 134 euro, Lisbona con 143 euro, Vienna con 148 euro, Copenaghen con 168 euro, Istanbul con 216 euro e Sal a Capo Verde con 233 euro. Monitorare costantemente i prezzi dei voli è fondamentale per trovare tariffe vantaggiose. Partire a febbraio può essere più economico per alcune destinazioni come Vienna o Marrakech, con biglietti a partire da 84 euro. Anche Tirana, capitale dell’Albania, offre biglietti a partire da 52 euro.

Il giorno della partenza può influenzare il prezzo del biglietto, e secondo Skyscanner, il venerdì è il giorno migliore per partire in termini economici. importante considerare che numerosi fattori contribuiscono al prezzo finale del biglietto, quindi è fondamentale pianificare con attenzione per trovare le migliori offerte.