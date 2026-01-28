Viaggi low cost in Europa

La maggior parte degli italiani sogna una vacanza all’estero, ma solo una parte ha già prenotato voli, hotel o auto a noleggio. L’incertezza sulle date e sulla destinazione, insieme alla preoccupazione per i costi, rende la pianificazione più stressante del previsto. Tuttavia, Skyscanner ha individuato le 10 destinazioni più economiche dell’anno, con prezzi medi di andata e ritorno inferiori a 233 euro.

Secondo l’ultima ricerca di Skyscanner, il 79% degli italiani ha in programma di viaggiare all’estero, ma solo il 45% ha già prenotato i voli, il 33% gli hotel e il 14% il noleggio auto. La principale causa di questo ritardo è l’indecisione su quando e dove viaggiare, con il 59% che non ha ancora fissato il periodo e il 44% che sta ancora scegliendo la meta. I costi sono un’altra preoccupazione, con il 15% degli italiani che segnala preoccupazioni per le spese.

Per aiutare a ridurre questo stress, Skyscanner ha lanciato il Planner di Destinazioni low cost, uno strumento smart che indica le destinazioni più economiche mese per mese, il prezzo medio del volo di andata e ritorno e il giorno migliore per partire. Esempi di destinazioni economiche includono Tirana a febbraio a 52 euro di andata e ritorno, Vienna a 83 euro di andata e ritorno e Marrakech con un prezzo medio di 85 euro di andata e ritorno.

Il Planner di Destinazioni low cost funziona selezionando il mese in cui si intende viaggiare e visualizzando le 10 destinazioni più economiche per quel mese, con i principali motivi per visitarle, il prezzo medio del volo di andata e ritorno e i giorni più convenienti per partire. Inoltre, secondo l’analisi di Skyscanner, il giorno mediamente più economico per volare è il venerdì, anche se il giorno migliore varia in base alla rotta e al mese.