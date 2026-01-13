8.3 C
Viaggi low cost con Saily eSIM

Viaggi low cost con Saily eSIM

Chi sta pianificando una vacanza invernale o un viaggio all’estero, sa che la connessione Internet è fondamentale. L’offerta Saily eSIM, sviluppata dai creatori di NordVPN, propone piani dati eSIM convenienti e facili da attivare, pensati per restare online ovunque senza dover affrontare i costi elevati del roaming tradizionale.

Con Saily è possibile scegliere tra piani dati eSIM in oltre 200 destinazioni nel mondo. Le tariffe partono da 2,99 dollari e tra le mete più richieste troviamo: la Tailandia, gli Emirati Arabi Uniti, l’India, il Brasile, il Pakistan, la Serbia e lo Sri Lanka. Non mancano anche mete più esotiche, come la Repubblica Dominicana e le Maldive.

Uno dei principali punti di forza di Saily è la connessione istantanea: il piano dati si attiva automaticamente non appena arrivi a destinazione. Inoltre, potrai utilizzare un’unica eSIM per più Paesi: ti basta semplicemente aggiungere una nuova destinazione dall’app e sei pronto a partire, senza dover installare di volta in volta una nuova SIM digitale.

La piattaforma include anche un avviso di utilizzo dati, che segnala quando si supera l’80% del traffico disponibile, e un servizio di assistenza clienti in chat attivo 24/7. Installare un’eSIM Saily è semplicissimo, purché si disponga di uno smartphone compatibile con la tecnologia eSIM. Dopo aver scelto il piano dati più adatto, è sufficiente scaricare l’app Saily e seguire le istruzioni di configurazione.

Parti senza pensieri: scegli la tua nuova eSIM Saily da 2,99 euro per oltre 200 destinazioni al mondo, con attivazione automatica e tanti altri vantaggi.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

