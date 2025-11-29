11.8 C
Viaggi low cost con Ryanair

Da stranotizie
Viaggi low cost con Ryanair

La Black Week di Ryanair offre ancora molte sorprese, con super sconti su numerose mete per il 29 e 30 novembre. Sono disponibili voli scontati del 20% per viaggi dal 5 gennaio al 28 marzo, prenotabili entro il 30 novembre.

Tra le mete disponibili, ci sono città meno battute ma incredibilmente belle, grandi capitali fuori stagione e luoghi che offrono raggi di sole anche quando in Italia fa freddo. Ad esempio, si può volare da Pisa a Gran Canaria con voli in promozione da circa 58 euro. L’isola è la principale delle Isole Canarie e ha il clima migliore in questo periodo dell’anno. Il sud dell’isola è ideale per una fuga al caldo, con meravigliose dune, paeselli meno noti e spiagge dove rilassarsi.

Un’altra opzione è volare da Milano Malpensa a Madrid con poco più di 30 euro. La capitale spagnola offre un’atmosfera vivace, ma non ancora travolta dal turismo primaverile. il momento ideale per scoprire la città fuori stagione, visitando i suoi iconici luoghi culturali, esplorando posti insoliti e gustando tapas nei quartieri più autentici.

Infine, si può raggiungere Tolosa da Napoli. La città francese ci accoglie con i suoi palazzi color terracotta, strade tranquille e prezzi più leggeri rispetto all’alta stagione. il momento ideale per scoprire il cuore storico della città, senza fretta e senza folla, e per immergersi nella sua energia contemporanea, vita studentesca e cucina tradizionale occitana. A metà febbraio, la città celebra la Fête de la Violette, un evento tradizionale che anima la città con un profumato mercato delle violette e tante altre attività divertenti.

