Viaggi last minute in Europa

Se non avete ancora pianificato un viaggio, l’offerta last minute di WizzAir potrebbe essere l’opzione giusta. Prenotando entro la mezzanotte di oggi, potrete volare dal 12 gennaio al 26 marzo e sfruttare il 15% di sconto su diverse destinazioni.

Questo è l’occasione perfetta per raggiungere la capitale dei propri sogni o per pianificare la prima fuga primaverile, lasciando a casa i cappotti pesanti e volando verso mete soleggiate.

Una delle destinazioni disponibili è Cracovia, che può essere raggiunta con voli a partire da 19,68 euro. In primavera, la città si anima di colori e fiori, e il Planty Park, che abbraccia il centro storico medievale, è un luogo ideale per camminare. È possibile esplorare Stare Miasto, con la sua immensa piazza, la Basilica di Santa Maria e il suggestivo suono del trombettiere, e poi salire verso il Castello del Wawel, simbolo della storia polacca.

Un’altra opzione è Siviglia, raggiungibile con voli a partire da 36 euro. L’inizio della primavera è uno dei momenti migliori per scoprire questa splendida città andalusa, quando il sole diventa protagonista e le giornate cominciano ad allungarsi. È possibile visitare i classici luoghi, come la Cattedrale e il Palazzo Reale, e poi avventurarsi in quartieri come La Alameda e San Lorenzo, caratterizzati da una scena culturale vivace.

Infine, per chi cerca una meta diversa dal solito, Yerevan è una possibilità interessante, raggiungibile con voli a partire da 39 euro. Conosciuta come la “Città Rosa” per il tufo rosato utilizzato negli edifici, la città mostra un’identità unica, dove l’eredità sovietica convive con una scena culturale particolarmente vivace. Il simbolo della città è la Cascade, una monumentale scalinata che in primavera si anima di giardini, fontane e sculture contemporanee.