Viaggi Italia Bluserena

Bluserena Hotels & Resorts presenta la più grande trasformazione della sua storia: nasce “Inclusive Made in Italy”, il nuovo modello di vacanza che sarà attivo in tutti i resort. Per la prima volta in Italia, un grande gruppo leisure supera la tradizionale Pensione Completa introducendo tre formule distinte: Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive, progettate per offrire maggiore valore, servizi, libertà e gusto alle famiglie italiane e internazionali.

Le nuove formule di soggiorno includono: Soft-Inclusive, che comprende pensione completa con bevande alla spina durante i pasti, soft drink e caffè espresso tutto il giorno, gelati soft e granite e un accesso settimanale a “La Trattoria”; All-Inclusive, che include tutto ciò che prevede la Soft, con snack dolci e salati, selezione illimitata di bevande al bar, late breakfast, due accessi settimanali a “La Trattoria”, minibar arricchito, telo mare dedicato e gift Bluserena; Ultra-Inclusive, disponibile a Is Serenas Badesi Resort, che include l’All-Inclusive potenziata con accessi illimitati ai ristoranti tematici, selezione premium di vini e alcolici, minibar quotidiano, piscina riservata con bar, massaggi BluSPA, esperienze enogastronomiche e pre-check-in in area dedicata.

Oltre alle nuove formule, Bluserena introduce anche novità esperienziali come più sport e attività, Beach Club rinnovati e intrattenimento e servizi per famiglie. La visione di Bluserena è quella di creare un modello di vacanza Inclusive Made in Italy per offrire alle famiglie più valore, libertà e un’esperienza più ricca. Le vendite per l’estate sono già aperte, con sconto early booking del 15% per prenotazioni entro il 31 gennaio.