12.6 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Viaggi

Viaggi invernali in Italia

Da stranotizie
Viaggi invernali in Italia

Oltre la metà degli italiani pianifica attività invernali, ridefinendo l’esperienza del viaggio stagionale. Un nuovo studio commissionato da Trainline rivela che lo sport rimane centrale in inverno, ma le destinazioni e l’esperienza stanno sempre più plasmando i piani degli italiani.

Il 51% degli italiani prevede di praticare sport invernali, confermando il continuo fascino delle attività sulla neve. Tuttavia, molti residenti delle province settentrionali considerano di viaggiare al di fuori delle proprie regioni di origine, spinti da un profondo desiderio di evitare la folla, scoprire nuovi posti e sfuggire alla routine quotidiana.

La metà degli intervistati dichiara di essere alla ricerca di nuovi posti da esplorare, e il 47% desidera semplicemente un “cambio di scenario” dalla propria vita quotidiana. Considerazioni pratiche influenzano anche le loro decisioni, con il 25% che cerca prezzi migliori e il 18% che vuole evitare la solita folla viaggiando altrove.

I viaggiatori in partenza dalle città del nord scelgono sempre più destinazioni nelle grandi città italiane ed europee piuttosto che rimanere vicino a casa. Le rotte da Milano, Verona e Bolzano sono guidate da centri culturali e urbani come Roma, Venezia, Firenze, Milano e Monaco. Il 74% degli italiani abbraccia il viaggio intermodale, combinando treni e autobus in un unico viaggio facile da prenotare.

Articolo precedente
Cucina di Cagliari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.