Viaggi in treno: scopri le nuove rotte veloci in Europa

Immaginate di gustare un croissant a Parigi e un gazpacho a Madrid, grazie a un viaggio in treno di sei ore. Questo potrebbe diventare realtà grazie ai piani della Commissione europea per sviluppare collegamenti ferroviari più rapidi in Europa.

Attualmente, l’alta velocità è prevalentemente presente in paesi come Spagna, Francia, Italia e Germania, mentre l’Europa centrale e orientale risulta meno collegata. Il commissario europeo per i trasporti sostenibili e il turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha descritto la visione della Commissione per viaggi in treno più veloci e competitivi. Si prevede una significativa riduzione dei tempi di percorrenza nelle principali città europee nel prossimo futuro. Per esempio, i collegamenti da Berlino a Copenaghen potrebbero passare da sette a quattro ore, e quelli da Parigi a Roma da quasi 11 a circa 9 ore.

Il progetto include nuove linee, come quella da Tallinn a Varsavia, che richiederà circa 7 ore e 40 minuti, e una da Lisbona a Parigi via Madrid, con un tempo di percorrenza di circa nove ore. Inoltre, si prevede che collegamenti come Praga-Vienna dureranno solo 2 ore e 15 minuti entro un certo periodo, mentre Budapest-Bucarest potrebbe scendere a poco più di sei ore.

Tuttavia, il costo dei biglietti rappresenta una sfida significativa. Un rapporto di Greenpeace ha rilevato che i biglietti del treno sono attualmente in media il doppio più costosi rispetto ai voli aerei. La Commissione punta a rendere l’alta velocità ferroviaria più accessibile e competitiva, stimolando la concorrenza tra operatori per ridurre i prezzi.

In aggiunta, è prevista una proposta legislativa per semplificare i sistemi di prenotazione dei biglietti, consentendo ai passeggeri di acquistare biglietti transfrontalieri più facilmente. Con un investimento di circa 550 miliardi di euro, l’obiettivo è anche capitalizzare sulla capacità europea di produrre nuovi treni. Attualmente, il tempo di attesa per ordinare un treno nuovo può arrivare fino a sei anni, mentre i concorrenti asiatici agiscono più rapidamente.

