10.7 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Viaggi

Viaggi in Sicilia e Venezia

Da stranotizie
Viaggi in Sicilia e Venezia

Il Gruppo Fotografico Ossolano La Cinefoto inaugura l’anno con due appuntamenti dedicati alla fotografia come racconto, esperienza e relazione con i luoghi. Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno a Domodossola nella sede di via Paolo della Silva 24, con inizio alle ore 21.

Venerdì 23 gennaio sarà ospite Kaan Marko Kizil, fotografo e videomaker professionista nato a Milano e cresciuto a Romentino, nel Parco Naturale della Valle del Ticino. Il contatto diretto con la natura e la fauna selvatica ha segnato il suo percorso: dall’osservazione paziente degli animali durante l’infanzia a una professione che oggi lo porta a viaggiare in diverse parti del mondo per documentare la vita animale e accompagnare le persone nell’esperienza dell’osservazione. Negli ultimi anni, il suo sguardo si è rivolto con particolare intensità agli ambienti artici, territori estremi che sente profondamente affini.

Il progetto “Sguardi Selvaggi” è una raccolta di immagini di fauna incontrata durante questi viaggi, ma soprattutto un esercizio di empatia: attraverso sguardi, posture e azioni, Kizil prova a intercettare ciò che gli animali comunicano senza parole, restituendo una relazione silenziosa ma potentissima tra osservatore e osservato.

Il mese si chiuderà venerdì 30 gennaio con l’incontro guidato dal presidente del gruppo, Carlo Venturato, che presenterà tre viaggi fotografici molto diversi tra loro ma uniti da uno sguardo personale e narrativo. Venezia, città unica e controversa; Sicilia, racconto visivo lungo la costa meridionale da Siracusa a Mazara; e Il mare d’inverno, una sequenza di paesaggi spogli e silenziosi, lontani dalle folle estive, chiuderanno il programma con immagini di calma, luce e solitudine.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Jessica Moretti in fuga da locale in fiamme
Articolo successivo
Cani uccisi a Taranto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.