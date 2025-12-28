Viaggi in Sardegna

La cronaca e l’attualità sono il luogo in cui la realtà si manifesta con tutta la sua complessità, tra eventi improvvisi, storie umane, dinamiche sociali e cambiamenti che incidono sulla vita quotidiana. Un esempio di questo è la longevità, che non è una conquista individuale, ma un fatto collettivo che dipende da cultura, ambiente, relazioni, scelte politiche e sociali.

La Sardegna, una delle Blue Zone del pianeta, mostra che vivere a lungo non significa inseguire l’eterna giovinezza, ma costruire una vita che resti abitabile anche quando il corpo cambia. Comunità che non abbandonano, alimentazione essenziale e locale, movimento quotidiano non performativo, rispetto per gli anziani, continuità tra le generazioni sono gli elementi che contribuiscono a una vita lunga e di qualità.

La domanda non è se vivremo più a lungo, ma come e chi resterà indietro. Il futuro della longevità non può ridursi a una narrazione patinata, ma serve una visione capace di tradurre questo patrimonio in politiche pubbliche e scelte strutturali, come sanità territoriale, prevenzione reale, inclusione delle fragilità, contrasto alla solitudine, tutela dei territori, educazione alimentare e culturale.

La longevità è un tema profondamente politico, che parla di giustizia sociale, di accesso alle cure, di dignità del tempo che invecchia. In un mondo stanco e disorientato, la longevità ci indica una direzione controcorrente: pensare a lungo termine, ricostruire legami, rimettere al centro la cura come investimento umano.