Viaggi in Sardegna: scopri i segreti della stagione estiva

Nel panorama del turismo sardo, una nuova iniziativa ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori del settore. Il bando “Solare”, lanciato dall’Assessorato regionale al Lavoro, è destinato a sostenere l’occupazione giovanile e dei disoccupati over 35 attraverso assunzioni nel settore turistico.

Tuttavia, alcuni esponenti di Forza Italia hanno espresso il loro disappunto riguardo alla gestione del bando. Le critiche si concentrano sulla pubblicazione tardiva, avvenuta il 26 giugno, e sulla tempistica del “click day”, fissato il 17 e 18 luglio, in piena stagione turistica. Secondo i consiglieri, queste scadenze non permettono un’adeguata preparazione e penalizzano le piccole imprese.

Le associazioni di categoria, tra cui Federalberghi e Fipe Sardegna, hanno richiesto un confronto con l’assessora Desirè Manca, proponendo modifiche e un posticipo delle scadenze per rendere il bando più funzionale. Tuttavia, nonostante un’apparente apertura all’ascolto, il dialogo si è rivelato superficiale, lasciando frustrate le aspettative delle imprese.

Le critiche si estendono anche al fatto che i contributi non comprendono i mesi di luglio e agosto, un periodo cruciale per il turismo, aumentando le difficoltà per le realtà più piccole, già in crisi per ritardi nei pagamenti.

Gli operatori del settore esprimono la necessità di un clima di collaborazione con le istituzioni, sottolineando l’importanza di ascoltare le esigenze del comparto per sviluppare soluzioni efficaci. Le preoccupazioni manifestate dagli esponenti di Forza Italia evidenziano un momento delicato per il turismo in Sardegna, settore fondamentale per l’economia regionale.