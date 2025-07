Viaggi in Italia: riscopri i borghi e le mete nascoste

Nonostante le sfide economiche, gli italiani continuano a viaggiare, prediligendo però destinazioni più vicine. Secondo i dati di Airbnb, nel 2024 si osserva un aumento significativo delle vacanze domestiche, con un incremento del 40% rispetto al periodo pre-pandemia, in particolare nelle regioni meno turistiche come il Molise (+85%) e la Lombardia (+75%).

La metà delle prenotazioni effettuate in Italia attraverso Airbnb nel 2024 proviene da viaggiatori italiani, una tendenza che suggerisce il desiderio di esperienze autentiche e sostenibili. Le regioni più popolari tra i turisti italiani includono Lombardia, Puglia e Sardegna. In Lombardia, località come il Lago d’Iseo e la Valtellina hanno registrato una crescita notevole, mentre la Puglia ha visto un aumento del 69,5% grazie alla sua ricca offerta culturale. La Sardegna, con un incremento del 54%, sta valorizzando anche le sue aree interne oltre la stagione estiva.

Il turismo intra-regionale sta esplodendo, con un aumento di oltre il 10% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente. In confronto al 2019, i soggiorni interni sono cresciuti del 66% in Lombardia, del 55% in Piemonte e del 32% nel Lazio, sostenendo l’idea di un turismo sempre più “a chilometro zero”.

Inoltre, il 2024 segna l’ingresso di piccoli borghi nella scena turistica italiana. Comuni come Lignana in Piemonte e Casaletto Vaprio in Lombardia hanno accolto visitatori tramite Airbnb per la prima volta, contribuendo alla valorizzazione di località meno conosciute. Tra le destinazioni emergenti si segnalano anche Sambuci, Sospiro e Gazoldo degli Ippoliti, ciascuna con il proprio fascino e la propria storia.